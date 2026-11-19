Gaziantep'te merkezli 7 ilde "kripto yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadinde bulunarak vatandaşları dolandırdığı değerlendiren 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken banka hesaplarında ise yaklaşık 3 milyar 200 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle "kripto yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadinde bulunarak vatandaşları dolandırdığı değerlendiren şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Gaziantep merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Manisa, Şırnak, Erzurum ve Antalya'da 17 adrese eş zamanlı baskın yapılarak 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Banka hesaplarında 3 milyar 200 milyon TL tutarında para hareketi

Şüpheli şahısların, suç örgütü kurup bilişim sistemlerini kullanarak yüksek kazanç vaadiyle "kripto yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadinde bulunarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarında ise 3 milyar 200 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi.

10 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu, 16 adet SIM kart, 25 adet banka kartı, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Tamamlanan yasal işlem ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.