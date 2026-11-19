Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda oluşturulan Yırtıcı Adası, ara tatilde çocukların ve ailelerin ilgi odağı oldu. Türkiye'nin dört bir yanından Gaziantep'e gelen ziyaretçiler, 14 aslanın yaşadığı özel alanı yakından görme fırsatı bulurken, özellikle genç aslanlar hareketlilikleriyle dikkati çekti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yırtıcı Adası, ara tatil döneminde ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Türkiye'nin farklı illerinden Gaziantep'e gelen çocuklar ve aileler, aslanları doğal yaşam ortamlarını andıran alanda yakından gözlemleme fırsatı buldu. 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda kurulan Doğal Yaşam Parkı, 350 türden yaklaşık 7 bin 500 hayvana ev sahipliği yapıyor. Yüz ölçümü ve tür çeşitliliğiyle Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösterilen park, ara tatilde de yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Park içerisinde yaklaşık 5 bin metrekarelik alana kurulan Yırtıcı Adası, ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Yeşillikler, kayalık yükseltiler ve geniş gezinti alanlarıyla oluşturulan yaşam alanında aslanların doğal davranışlarını sergileyebilmeleri için uygun şartlarda hazırlandı.

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Aslanlarla aralarında yalnızca cam duvar var

Yırtıcı Adası'nın en dikkat çeken özelliği ise ziyaretçilerin aslanları yalnızca bir cam duvarın ardından izleyebilmesi. Camın hemen diğer tarafında dolaşan aslanları birkaç adım mesafeden gözlemleyen çocuklar ve aileleri, hayvanların hareketlerini ve birbirleriyle etkileşimlerini cep telefonlarıyla görüntülüyor. Toplam 14 aslanın yaşadığı adada, 1,5 yaşındaki 2 dişi ve 2 erkek olmak üzere 4 genç aslan da hareketlilikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İstanbul'da ikamet eden ve ailesiyle birlikte geziye çıkan Ferhat Bayçok, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı çok beğendiğini belirtti. İstanbul'da da birçok hayvanat bahçesini gezdiğini ifade eden Bayçok, Gaziantep'teki parkın kendisini etkilediğini söyledi. Türkiye'nin güzelliklerinin öncelikle keşfedilmesi gerektiğini dile getiren Bayçok, vatandaşlara önce Türkiye'yi gezmeleri, ardından yurt dışına yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

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"Kendimi Afrika'daymış gibi hissettim"

Şanlıurfa'dan gelen Hilal Polat ise Yırtıcı Adası'nı beklediğinden çok daha güzel bulduğunu ifade etti. Aslanları bu kadar yakından ve net görmenin kendisini heyecanlandırdığını belirten Polat, "Daha önce bir aslanı bu kadar yakından ve net görmemiştim. Kendimi Afrika'daymış gibi hissettim" dedi.

Şanlıurfa'dan çocuklarıyla birlikte gelen Yusuf Polat da Doğal Yaşam Parkı'nı daha önce ziyaret ettiğini ancak aradan geçen sürede parkın önemli ölçüde güzelleştiğini söyledi. Çocuklarına ara tatilde farklı bir deneyim yaşatmak istediğini belirten Polat, hayvanların yaşam alanlarının değiştiğini ve çeşitliliğin arttığını ifade etti.

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Parkın sunduğu atmosferin kendilerine safari deneyimi yaşattığını dile getiren Polat, "Gerçekten insan kendini safari yapıyormuş, Afrika'daymış gibi hissediyor. Çok güzel olmuş. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine böyle güzel bir alan oluşturduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.