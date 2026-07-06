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        Gaziantep Üniversitesi'nde 200 genç doktor mezun oldu

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce programlarından mezun olan 200 genç doktor, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Gaziantep Üniversitesi'nde 200 genç doktor mezun oldu

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce programlarından mezun olan 200 genç doktor, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

        GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Taner Akçacı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, akademik ve idari personel, mezun öğrenciler ile aileleri katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, mezun öğrencileri tebrik ederek, hekimlik mesleğinin büyük bir sorumluluk, emek ve fedakarlık gerektirdiğini belirtti.

        Mezunlar adına konuşan İngilizce Tıp Dönem Birincisi Selenay Doğu ise mezuniyet heyecanını ve birincilik sevincini paylaştı.

        Atatürk'ün gençliğe duyduğu güvene ve Türk kadınına verdiği değere vurgu yapan Doğu, Cumhuriyet'in açtığı yolda bir kadın hekim adayı olarak yer almaktan ve 2026 dönemi mezunlarını temsil etmekten onur duyduğunu dile getirdi.

        Türkçe Tıp Dönem Birincisi Nazlı Atış da eğitim hayatı boyunca kendisine destek olan akademisyenlerine ve ailesine teşekkür ederek mezuniyet mutluluğunu ifade etti.

        Programda, Hekimlik And'ı GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Kılınç tarafından okutuldu.

        Daha sonra dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri takdim edildi.

        Mezun öğrenciler diplomalarını protokol üyeleri ve akademisyenlerin elinden alırken, tören genç doktorların kep atmasıyla sona erdi.

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