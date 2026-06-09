Gaziantep Valisi Çeber, AA Kent Ekonomileri Zirvesi'nde konuştu:

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Ne zaman Halep'in yıldızı parlamış, o zaman Gaziantep'in de yıldızı parlamış. Omuz omuza olmamız, bir arada olmamız lazım." dedi. Anadolu Ajansı

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