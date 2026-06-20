Gaziantep ve çevre illerinde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te başladı.



Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu'nda sınava girecek öğrenciler, velileriyle birlikte okula geldi.



Polisler, öğrencilerin kimlik ve giriş belgelerini kontrol ederek öğrencileri salona aldı.



Veliler ise okul çevresinde yoğunluk oluşturdu.



Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Şerif Özden Başarı Ortaokulu'nda sınava girecek öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı. Çocuklarını sınava getiren veliler ise adayları salonlara uğurladıktan sonra okul çevresinde beklemeye başladı.



Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesi'ne yakınlarıyla gelen adaylar, kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrolünün ardından binaya alındı.





Veliler, çocuklarına başarı dileklerinde bulunurken okul çevresinde yoğunluk oluşturdu.





Kahramanmaraş'ta okulların önünde öğrenciler ve veliler yoğunluk oluşturdu. Öğrenciler, görevlilerin yönlendirmesiyle sınav salonlarına geçti, veliler ise okul çevresinde çocuklarını bekledi.



Kilis'te Karataş Kampüsü'nde sınava girecek öğrenciler, velileriyle birlikte okula geldi.



Öğrenciler, belge kontrollerinin ardından sınav merkezlerine alındı. Bazı velilerin çocuklarını beklerken Kur'an-ı Kerim okudukları görüldü.







