Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep ve çevre illerinde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

        Gaziantep ve çevre illerinde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Gaziantep ve çevre illerinde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te başladı.

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu'nda sınava girecek öğrenciler, velileriyle birlikte okula geldi.

        Polisler, öğrencilerin kimlik ve giriş belgelerini kontrol ederek öğrencileri salona aldı.

        Veliler ise okul çevresinde yoğunluk oluşturdu.

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Şerif Özden Başarı Ortaokulu'nda sınava girecek öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı. Çocuklarını sınava getiren veliler ise adayları salonlara uğurladıktan sonra okul çevresinde beklemeye başladı.

        Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesi'ne yakınlarıyla gelen adaylar, kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrolünün ardından binaya alındı.


        Veliler, çocuklarına başarı dileklerinde bulunurken okul çevresinde yoğunluk oluşturdu.


        Kahramanmaraş'ta okulların önünde öğrenciler ve veliler yoğunluk oluşturdu. Öğrenciler, görevlilerin yönlendirmesiyle sınav salonlarına geçti, veliler ise okul çevresinde çocuklarını bekledi.

        Kilis'te Karataş Kampüsü'nde sınava girecek öğrenciler, velileriyle birlikte okula geldi.

        Öğrenciler, belge kontrollerinin ardından sınav merkezlerine alındı. Bazı velilerin çocuklarını beklerken Kur'an-ı Kerim okudukları görüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya başımıza yıkıldı!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        Milli Takım'dan acı veda!
        Milli Takım'dan acı veda!
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Meloni'den Trump'a tepki
        Meloni'den Trump'a tepki
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te YKS yolunda feci kaza: 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı
        Gaziantep'te YKS yolunda feci kaza: 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı
        Gaziantep'te 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Gaziantep'te 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Şahinbey Ampute finalde 2-1
        Şahinbey Ampute finalde 2-1
        SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan 'Babalar Günü' mesajı
        SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan 'Babalar Günü' mesajı
        Yılmaz'dan YKS'ye girecek öğrencilere moral ve destek mesajı
        Yılmaz'dan YKS'ye girecek öğrencilere moral ve destek mesajı
        4 yaşındaki oğlunu kucağına alıp 8'inci kattan atlayan anne öldü, çocuğu ya...
        4 yaşındaki oğlunu kucağına alıp 8'inci kattan atlayan anne öldü, çocuğu ya...