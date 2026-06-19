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        Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.


        Meteorolojik verilere göre, Gaziantep'te hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükselirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

        Yağış beklenmeyen kentte, özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık artıyor.

        Sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar park, bahçe ve gölgelik alanlarda vakit geçirirken, bazı vatandaşlar ise serinlemek için çeşme başlarını tercih ediyor.

        Masal Parkı'nda ise çocukların su fıskiyelerinde serinlemeye çalıştıkları görüldü.

        Kentte sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        - Kahramanmaraş

        Sıcaklığın 31 derece ölçüldüğü Kahramanmaraş'ta serinlemek isteyenler gölgelik alanlarda, park ve bahçelerde zaman geçirdi.

        Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge alanları ve kapalı alışveriş merkezlerini tercih etti.

        Kentin en kalabalık yerlerinden Alparslan Türkeş Bulvarı ve Milli İrade Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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