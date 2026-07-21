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        Gaziantep'in asırlık evlilik gelenekleri tarihi konakta yaşatılıyor

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'in tarihi Bey Mahallesi'nde yer alan Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi, kentin yüzyıllardır süregelen evlilik geleneklerini tarihi bir Antep konağının atmosferinde gelecek kuşaklara aktarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Gaziantep'in asırlık evlilik gelenekleri tarihi konakta yaşatılıyor

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'in tarihi Bey Mahallesi'nde yer alan Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi, kentin yüzyıllardır süregelen evlilik geleneklerini tarihi bir Antep konağının atmosferinde gelecek kuşaklara aktarıyor.

        Gaziantep'in ilk müzelerinden biri olarak 1989 yılında Hasan Süzer Etnografya Müzesi adıyla hizmete açılan tarihi konak, bir dönem dizi ve film çekimlerine ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen yapı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yeniden düzenlenerek Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 

        Müzede, Gaziantep'e özgü kız isteme, söz, nişan, kına gecesi, çeyiz hazırlıkları ve düğün gelenekleri kronolojik bir düzen içinde anlatılırken, kentin günlük yaşamına ilişkin kültürel miras da farklı bölümlerde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. 

        - Her odası ayrı bir geleneği anlatıyor 

        Panorama 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, AA muhabirine, müzenin kuruluş sürecinde akademisyenler, araştırmacılar ve koleksiyonerlerin katkılarından yararlanıldığını söyledi.

        Gaziantep'in köklü evlilik kültürünü tarihi bir Antep evinde anlatmanın önemli olduğunu belirten Severoğlu, müzenin ziyaretçilere hem geçmişi tanıma hem de gelenekleri yakından görme fırsatı sunduğunu ifade etti.

        Ziyaretçilerin müzeden eğlenerek çıktığını belirten Severoğlu, şunları kaydetti: 

        "Gaziantep'te evliliğin ve yaşam kültürünün anlatılacağı bir müzenin bir Antep evinde kurulması çok ilgi çekici oldu. Bu konuda insanların hep merak ettiği sorular vardı. Müze, ziyaretçilerin bu sorulara cevap bulabilecekleri bir yer haline geldi. Aynı zamanda keyifli vakit geçirebildikleri bir ortam oluşturmayı hedefledik. Buraya gelenler mutlu ve güzel anılarla ayrılıyor." 

        Severoğlu, müzede Gaziantep'in evlilik geleneklerinin tarihsel süreç içinde adım adım anlatıldığını belirterek, ziyaretçilerin kız istemeden düğün törenlerine kadar uzanan kültürel yolculuğu aynı çatı altında takip edebildiğini dile getirdi.

        Gaziantep'in kuyumculuk, gümüş işlemeciliği ve bakır sanatına ait eserlerinin de müzede sergilendiğini ifade eden Severoğlu, Asur Ticaret Kolonileri'nden Hitit, Roma, Doğu Roma, Memlük, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine uzanan çok sayıda tarihi eserin koleksiyonda yer aldığını söyledi.

        Müzelerin geçmiş ile gelecek arasında köprü kurduğunu vurgulayan Severoğlu, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında bu yapıların önemli görev üstlendiğini kaydetti.

        - Gelin Odası ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

        Müzenin en çok ilgi gören bölümlerinden birinin Gelin Odası olduğunu, burada kına gecesini yansıtan görsel gösterimin ziyaretçilere farklı bir deneyim sunduğunu belirten Severoğlu, "Gelin Odası birinci katta yer alıyor. Bu odaya gelen ziyaretçiler, burada izledikleri kına gecesi filminin ardından çoğu zaman oynayarak ve göbek atarak ayrılıyor. Bu da müzemizin en beğenilen bölümlerinden biri." dedi.

        Gazianteplilerin ailelerinden kalan etnografik değere sahip eşyaları müzeye bağışlamak istediğini de dile getiren Severoğlu, uzman heyetin değerlendirmesinin ardından uygun bulunan eserlerin müze koleksiyonuna kazandırıldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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