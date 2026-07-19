Gaziantep'in binlerce yıllık tarihi Dijital Müze'de anlatılıyor

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan Dijital Müze, yapay zeka destekli görsel ve işitsel teknolojilerle ziyaretçilerini kentin binlerce yıllık tarihine interaktif yolculuğa çıkarıyor.





Kamil Ocak Millet Bahçesi'nde kurulan 250 metrekarelik özel tasarım alanda ziyaretçiler, 8 yüksek çözünürlüklü projeksiyon cihazı ve üç boyutlu ses sistemi eşliğinde Gaziantep'in ilk çağlardan bugüne uzanan tarihini kronolojik olarak deneyimliyor.





Yaklaşık 12 dakika süren gösterim boyunca izleyiciler, çevrelerini saran bütünleşik görüntü ve ses sistemi sayesinde kendilerini anlatının parçası gibi hissediyor.





Kültürel mirası dijital teknolojiyle buluşturan müzede, tarih anlatımlarının yanı sıra dönemsel olarak yenilenen tematik ve sanatsal gösterimlere yer verilecek.





Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürü Murat Dağ, AA muhabirine, müzenin klasik sergileme anlayışının ötesinde bir deneyim merkezi olarak tasarlandığını söyledi.





Ziyaretçilerin Gaziantep'in tarihini ilk çağdan bugüne kadar tamamen teknolojik şartlarda deneyimlediğini ifade eden Dağ, "Müzede yer alan 8 projeksiyon sistemi ve yüksek görüntü kalitesiyle ziyaretçiler adeta olayın içine çekiliyor. İzleyiciler, tamamen etrafını çevreleyen teknolojik unsurlarla kendilerini Gaziantep'in tarihi içinde bulacak." diye konuştu.





Dağ, altyapının özel günlere yönelik tematik film gösterimlerine de uygun olduğunu belirterek, eğitim ve tarih içerikli yapımların özellikle gençlerin ilgisini çekecek şekilde hazırlandığını dile getirdi.





Yapay zeka destekli içeriklerle teknolojiyi kültürel mirasın aktarımında kullandıklarını anlatan Dağ, gençlerin hem görsel hem de işitsel bir deneyim yaşayarak öğrenmesini amaçladıklarını dile getirdi.





- Yoğun ilgi görüyor





Müzenin açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gördüğünü belirten Dağ, günlük ziyaretçi sayısının 1000'e ulaştığını, okulların açılmasıyla öğrenci gruplarına yönelik eğitici ve tematik gösterimlerin de düzenleneceğini söyledi.





Müzeyi gezen Aleyna Örs, dijital sunumun oldukça etkileyici olduğunu ifade etti.





İngilizce öğretmeni Sinan Akşit ise teknolojinin tarih anlatımında etkili bir araç olduğunu belirterek, bu tür dijital müzelerin özellikle gençlerin ilgisini çektiğini ve öğrenmeyi daha kalıcı hale getirdiğini kaydetti.



