Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, bu kapsamda uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E.A'nın saklandığı adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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