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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te 11 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te 11 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Gaziantep'te 11 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        İstihbari çalışmalar sonucu ekipler, Şahinbey ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "hırsızlık" gibi 7 suç kaydı bulunan ve hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y'nin adresini tespit etti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan M.Y, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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