Gaziantep'te 2. Motofest etkinliği düzenlenecek

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenecek 2. Motofest, 25-28 Haziran tarihlerinde motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dülük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek festivale Türkiye'nin çeşitli illerinden motosiklet kullanıcılarının katılması bekleniyor.



Motosiklet kültürünün yaygınlaştırılması ve sürüş güvenliği konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı etkinlik kapsamında konserler, gösteriler, yarışmalar ve eğitim programları düzenlenecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Motofest'in motosiklet kültürünün gelişmesine katkı sunduğunu ve kentte sosyal yaşamı hareketlendiren önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirtti.



Festival, 25-28 Haziran tarihlerinde her gün 09.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

