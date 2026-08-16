Gaziantep'te 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Yapılan incelemede "silahlı yağma" ve "dolandırıcılık" suçlarında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, motosikletli yunus timleri uygulama noktasında durumundan şüphelendiği kişi sorguladı.

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