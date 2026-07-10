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        Gaziantep'te 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te silahla yağma suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 21:15 Güncelleme:
        Gaziantep'te 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te silahla yağma suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, silahla yağma suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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