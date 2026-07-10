GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te 5 katlı iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.



Değirmiçem Mahallesi'ndeki 5 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, mülk sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Yapının büyük ölçekli bir yapı olduğunu belirten Cihan, şunları kaydetti:



"Henüz daha yangının çıkış sebebini bulamadık. Yangın söndürüldükten ve soğutma çalışmaları bittikten sonra bu tespiti yapıyoruz. İtfaiye Daire Başkanlığımız rapor tutuyor. Yangının ihbarını alır almaz 3 dakika gibi kısa bir sürede yangına İtfaiye Dairemiz müdahale etti. Şu anda da 26 araç, 55 personelle yangına müdahale ediyoruz."





