Gaziantep'te 5 katlı iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Giriş: 10.07.2026 - 17:25 Güncelleme:
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Değirmiçem Mahallesi’ndeki 5 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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