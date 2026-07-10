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        Gaziantep'te 5 katlı iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Gaziantep'te 5 katlı iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Değirmiçem Mahallesi’ndeki 5 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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