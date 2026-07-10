Gaziantep'te 5 katlı iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.



Değirmiçem Mahallesi’ndeki 5 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

