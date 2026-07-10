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        Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi Gaziantep'te devam ediyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi (TÜBİTEM) devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi Gaziantep'te devam ediyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi (TÜBİTEM) devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bilim ve teknoloji alanındaki uzmanlar ile bilim meraklılarının bir araya geldiği program, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde sürüyor.

        Zirvenin ikinci gününde konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK'ın araştırma-geliştirme faaliyetlerini ülke genelinde sürdürdüğünü belirterek, "Ülkemizin 81 iline yayılmış Deneyap Teknoloji Atölyelerimizle çok sayıda gence ulaşıyoruz. Bugün 41 olan bilim merkezi sayısını yıl sonuna kadar 100'e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber de zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bilim ve teknolojinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Türkiye'nin bu alanda önemli mesafe katettiğini ifade eden Çeber, "Hangi okulu ziyaret edersek edelim, anaokulundan liseye kadar öğrenciler TÜBİTAK ve TEKNOFEST'ten bahsediyor. Bu da geldiğimiz noktayı gösteriyor. Ancak daha iyisini yapmak için birlikte çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yeni dünya düzeninde bilim insanlarıyla yapay zeka üzerinde çalıştıklarını belirtti.

        Şahin, "Artık yeni bir dünya var. Beşeri sermayeniz ne kadar güçlüyse o kadar zenginsiniz. Bu şehri bilim şehri yapma azim ve kararlılığındayız. Gaziantep modeli, teoriyle pratiği, teknolojiyle hikmeti, akılla merhameti bir araya getiren modeldir." ifadelerini kullandı.

        Programda, konuşmalarının ardından yılın en başarılı projelerini hayata geçiren bilim merkezlerine plaket verildi.

        Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi de TÜBİTEM tarafından "Milli Ekosistemin Geliştirilmesine Katkı" ödülüne layık görüldü.

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