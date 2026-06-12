Gaziantep'te 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan denetimde, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Yunus Timlerince kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet fişek ele geçiren ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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