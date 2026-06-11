Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu, 15 yılın ardından tekrar açıldı.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Özel, merkez Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu'nun açılış töreninde Gaziantep'te olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



Gaziantep'in Türk milletinin tarihinde ve bağımsızlık mücadelesinde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Özel, "Bu güzide şehrimiz, birçok zenginliğine ilaveten, bugün Türkiye ve Suriye kardeşliğinin yeryüzünde en güçlü hissedildiği merkezlerden biri haline gelmiştir." diye konuştu.



Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümetin kurulması sonrasında, Gaziantep'in Suriye'deki şehirlerle hızlı şekilde geliştirdiği güçlü bağların, bu açılış törenini daha da anlamlı kıldığını kaydeden Özel, şöyle devam etti:



"Bu kapsamda, 2005-2011 yılları arasında faaliyet gösterdikten sonra, Suriye'deki iç savaş nedeniyle kapanan Suriye’nin Gaziantep Başkonsolosluğunun yaklaşık 15 yıllık aranın ardından, Dışişleri Bakanı Sayın Esad Şeybani tarafından bizzat açılması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Başkonsolosluğun, Gaziantep ve çevresinde yerleşik Suriyeli kardeşlerimizin konsolosluk ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, milletlerimiz arasındaki dayanışmayı pekiştireceğine inancımız tamdır. Suriye'de zalim Esad rejiminin devrilmesinin hemen ardından, Türkiye de Şam Büyükelçiliğini ve Halep Başkonsolosluğunu derhal faal hale getirmiştir. Kardeş ülke Suriye'yle siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve diğer birçok alanda gelişmekte olan ilişkilerimizin ruhuna uygun olarak, Suriye'deki temsil ağımızı genişletme çalışmalarımıza da devam ediyoruz."



Suriye Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki Suriye Hükümeti'nin, gerek ülkenin uluslararası toplum içinde hak ettiği yeri tekrar elde etmesi, gerek Türkiye'yle kardeşlik ilişkilerini ilerletme yönünde attığı adımların takdire şayan olduğunu dile getiren Özel, Türkiye'nin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, ayrıca özel sektör ve sivil toplumuyla birlikte, Suriye'nin yeniden inşası için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.



Suriye'yle ilişkilerin çok yönlü olarak ve hukuki zemini de güçlendirilmek suretiyle ileriye taşındığını vurgulayan Özel, "Hedefimiz, bölgemizin çalkantılardan geçmekte olduğu bu dönemde, toprak bütünlüğü ve birliğini haiz komşumuz Suriye'de kalıcı istikrar, huzur ve refahın tesisidir. Suriye kadar ülkemizin ve bölgemizin barış ile güvenliği için de elzem olduğuna inandığımız bu hedefi hayata geçirmek adına önümüzdeki dönemde de Suriyeli kardeşlerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Gaziantep, Suriye'yle ekonomik, ticari, kültürel ve halklar arası bağlar açısından büyük öneme sahip bir ilimizdir. Diğer sınır illerimizle birlikte, ülkemizin Suriye’ye açılan kapılarından biridir."



Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de Gaziantep'te olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu açılış, onuruyla yeniden ayağa kalkan bir vatanın doğal bir devamı olduğu kadar, devlet kurumlarının vatandaşlarını koruyan ve onlara hizmet eden asli rolüne güçlü bir dönüşün açık ifadesidir. Aynı zamanda bu gelişme Suriye ve Türk halkları arasındaki köklü komşuluk ve işbirliği ilişkilerini daha da pekiştiren sağlam bir köprü niteliği taşımaktadır." dedi.



Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosu Ali Cemalettin Mustafa ile davetliler katıldı.



Törende Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye bayrağını göndere çekti.



















