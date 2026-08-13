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        Gaziantep'te 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Gaziantep'te Motosikletli Yunus Timlerince gerçekleştirilen denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Gaziantep'te 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Gaziantep'te Motosikletli Yunus Timlerince gerçekleştirilen denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunus Timlerinin kent genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları alanlarda yapılan kontrollerde 3 ruhsatsız tabanca ile 23 fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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