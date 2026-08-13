Gaziantep'te 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları alanlarda yapılan kontrollerde 3 ruhsatsız tabanca ile 23 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunus Timlerinin kent genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

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