Gaziantep'te yeni tramvayların rengini vatandaşlar belirleyecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım filosuna katacağı yeni tramvayların rengini vatandaşların katılacağı anketle belirleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent içi ulaşımda konfor, güvenlik ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla filoya yeni tramvaylar kazandırılacak.

Yeni tramvayların renklerinin belirlenmesi için Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Fatma Şahin'in sosyal medya platformlarındaki hesaplarında anket başlatıldı.

Vatandaşlar, 14 Ağustos'a kadar devam edecek ankette Gaziantep'in kültürel değerlerinden ve kent kimliğinden ilham alınarak belirlenen üç renk seçeneğinden birine oy verebilecek.

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Ankette, kentin doğal zenginliğini ve simge ürünlerinden Antep fıstığını temsil eden "Fıstık Yeşili", geleneksel bakırcılık sanatından esinlenen "Bakır" ve Gaziantep'in toplu ulaşımında simge renklerden biri haline gelen "Turuncu" seçenekleri yer alıyor.

Yeni tramvayların rengi, anket sonucunda vatandaşlardan en fazla oy alan seçeneğe göre belirlenecek.