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        MHP'li kadınlar Gaziantep'te "Terörsüz Türkiye" sürecini anlatıyor

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığı, "Terörsüz Türkiye" sürecini vatandaşlara anlatmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 13:08 Güncelleme:
        MHP'li kadınlar Gaziantep'te "Terörsüz Türkiye" sürecini anlatıyor

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığı, "Terörsüz Türkiye" sürecini vatandaşlara anlatmaya devam ediyor.

        MHP Şehitkamil KAÇEP Başkanı Meltem Polat başkanlığında oluşturulan ekip, mahallelerde ev kadınlarını ziyaret ediyor.

        Vatandaşlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileten Polat, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin bilgi veriyor.

        Polat, açıklamasında, Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve ülkenin huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen sürecin önemine dikkati çekti.

        Vatandaşların sorularını da yanıtlayan Polat, sürecin toplumsal desteğinin önem taşıdığını belirterek, ziyaretlerin devam edeceğini ifade etti.

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        Polat, kadınların ve ailelerin sürece ilişkin doğru bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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