MHP'li kadınlar Gaziantep'te "Terörsüz Türkiye" sürecini anlatıyor

Vatandaşların sorularını da yanıtlayan Polat, sürecin toplumsal desteğinin önem taşıdığını belirterek, ziyaretlerin devam edeceğini ifade etti.

Polat, açıklamasında, Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve ülkenin huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen sürecin önemine dikkati çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığı, "Terörsüz Türkiye" sürecini vatandaşlara anlatmaya devam ediyor.

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