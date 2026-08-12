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        Gaziantep'te 750 çocuğa vakıf hayrı kapsamında meyve ikram edildi

        Gaziantep'te, bir vakfın hayır şartı doğrultusunda Kur'an kurslarında eğitim gören 750 çocuğa meyve ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Gaziantep'te 750 çocuğa vakıf hayrı kapsamında meyve ikram edildi

        Gaziantep'te, bir vakfın hayır şartı doğrultusunda Kur'an kurslarında eğitim gören 750 çocuğa meyve ikram edildi.

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsmihan Kaya Sultan Binti Murat Han-ı Salis Vakfı'nın hayır şartı doğrultusunda, "4-6 Yaş Kur'an Kursları"nda eğitim gören 750 çocuğa kiraz ve üzüm ikramında bulunuldu.

        Etkinlikle, vakıfların yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan hayır şartlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması, vakıf medeniyetinin paylaşma ve dayanışma anlayışının sürdürülmesi amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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