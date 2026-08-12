Gaziantep'te 750 çocuğa vakıf hayrı kapsamında meyve ikram edildi

Etkinlikle, vakıfların yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan hayır şartlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması, vakıf medeniyetinin paylaşma ve dayanışma anlayışının sürdürülmesi amaçlandı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsmihan Kaya Sultan Binti Murat Han-ı Salis Vakfı'nın hayır şartı doğrultusunda, "4-6 Yaş Kur'an Kursları"nda eğitim gören 750 çocuğa kiraz ve üzüm ikramında bulunuldu.

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