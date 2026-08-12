Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantepli öğrenciler, NASA'nın düzenlediği yarışmada dünya ikincisi oldu

        Gaziantepli öğrenciler, NASA'nın düzenlediği yarışmada dünya ikincisi oldu

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantepli öğrenciler, NASA tarafından düzenlenen Uluslararası Uzay Yerleşimi Tasarım Yarışması'nda (International Space Settlement Design Competition) "Venüs'e İnsanlı Uzay Aracı Tasarımı" projesiyle dünya ikincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Gaziantepli öğrenciler, NASA'nın düzenlediği yarışmada dünya ikincisi oldu

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantepli öğrenciler, NASA tarafından düzenlenen Uluslararası Uzay Yerleşimi Tasarım Yarışması'nda (International Space Settlement Design Competition) "Venüs'e İnsanlı Uzay Aracı Tasarımı" projesiyle dünya ikincisi oldu.

        Gaziantep'te özel bir okulda öğrenim gören Gülce Erayman, Fatma Önkol, Ceylin Erayman ve Benan Özcan'dan oluşan "Adadan NASA'ya" adlı topluluk, Kasım 2025'te düzenlenen Uluslararası Uzay Yerleşimi Tasarım Yarışması'na davet edildi.

        Öğrenciler, "Venüs'e İnsanlı Uzay Aracı Tasarımı" projesiyle katıldıkları yarışmada, uluslararası öğrencilerin de yer aldığı 12 kişilik takıma dahil oldu ve ilk 4 takım arasına girdi.

        REKLAM

        ABD'nin Florida eyaletinde 29 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde düzenlenen finalde Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, projeleriyle dünya ikinciliği elde etti.

        Takım kaptanı Gülce Erayman, AA muhabirine, Türkiye'yi büyük bir uzay yarışmasında temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Erayman, bazı olumsuzluklar nedeniyle finale çevrim içi katılmak zorunda kaldıklarını belirtti.

        ABD'ye gidememeleri nedeniyle takım arkadaşları ve danışman hocalarla sürekli iletişim halinde kaldıklarını ifade eden Erayman, projede hazırladıkları bölümleri diğer takım arkadaşlarına aktardıklarını ve Florida'daki finalde takım arkadaşlarının kendilerini temsil ettiğini söyledi.

        REKLAM

        - "Çok gurur verici"

        Takım üyesi Fatma Önkol, projelerine güvendikleri için elde ettikleri ikinciliğin kendilerini şaşırtmadığını belirtti.

        Bir yıl boyunca proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Önkol, şunları kaydetti:

        "İkinci olmak gurur verici ama 2,5 puanla birinciliği kaçırdık. Aslında gidemememiz takımımıza bir dezavantaj oluşturdu. Çünkü 12 kişilik bir takımda 8 kişi yarıştı. Bunun dezavantaj oluşturduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi de temsil etmiş bulunuyoruz. Çok gurur verici."

        - "Kapımız her türlü uzaya çıkıyor"

        Önkol, aynı yarışmanın gelecek yıl düzenlenecek programı için de davet aldıklarını ifade etti.

        REKLAM

        Önlerinde daha çok yol olduğunu ve farklı yarışmalara katılmak için çalışacaklarını belirten Önkol, "Kapımız her türlü uzaya çıkıyor. Her türlü uzay araçları hakkında projeler yapmayı planlıyoruz. Amacımız dünya ikinciliği kazandığımız projenin üzerine bir şeyler eklemek değil, daha fazla yeni projeler yapmak." dedi.

        Takımın diğer üyesi Ceylin Erayman da elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

        Türkiye'yi bu tür yarışmalarda temsil etmeye devam etmek istediklerini dile getiren Erayman, şunları kaydetti:

        "Finaller, 29 Temmuz'dan 3 Ağustos'a kadar sürdü. Bu süreçte proje savunmaları, tanışma ve tanıtım gibi etkinlikler vardı. Finallerde jüri olarak yarışmanın CEO'su ve oradaki NASA mühendisleri vardı. Projeler hakkında sorular sorup kontrolleri yaptılar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        10 haftanın zirvesini gördü
        10 haftanın zirvesini gördü
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Caddeye adı verildi
        Caddeye adı verildi
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Ayva dalı cinayeti!
        Ayva dalı cinayeti!
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı

        Benzer Haberler

        Evlilik Okulu'ndaki 951 çift eğitimini tamamladı
        Evlilik Okulu'ndaki 951 çift eğitimini tamamladı
        Avrupa satranç şampiyonu Beren, olimpiyat şampiyonluğuna odaklandı
        Avrupa satranç şampiyonu Beren, olimpiyat şampiyonluğuna odaklandı
        Gaziantep'te aranan 23 firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te aranan 23 firari hükümlü yakalandı
        Dr. Öğr. Üyesi Taşkıran: "Sürekli yorgunluğu hafife almayın, altında önemli...
        Dr. Öğr. Üyesi Taşkıran: "Sürekli yorgunluğu hafife almayın, altında önemli...
        Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te deri üzerine İbranice yazılı 5 tarihi eser kitap ele geçirildi...
        Gaziantep'te deri üzerine İbranice yazılı 5 tarihi eser kitap ele geçirildi...