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        Avrupa satranç şampiyonu Beren, olimpiyat şampiyonluğuna odaklandı

        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te 9 yaşında ağabeyinden ilham alarak satranca başlayan 15 yaşındaki Beren Kalyoncu, Avrupa şampiyonluğunun ardından 46. FIDE Dünya Satranç Olimpiyatı'nda şampiyonluk hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Avrupa satranç şampiyonu Beren, olimpiyat şampiyonluğuna odaklandı

        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te 9 yaşında ağabeyinden ilham alarak satranca başlayan 15 yaşındaki Beren Kalyoncu, Avrupa şampiyonluğunun ardından 46. FIDE Dünya Satranç Olimpiyatı'nda şampiyonluk hedefliyor.

        Şahinbey ilçesinde yaşayan milli sporcu Beren Kalyoncu, 10 yaşında milli takıma seçildi. Bir yıl sonra Avrupa ikinciliği elde eden Kalyoncu, bugüne kadar katıldığı çeşitli turnuvalarda çok sayıda madalya ve kupa kazandı.

        Genç yaşta elde ettiği başarılarla dikkati çeken Kalyoncu, 13 yaşında Kadın Usta Adayı (WCM) ünvanını aldı.

        Kalyoncu, 26 Nisan-6 Mayıs'ta Hırvatistan'ın Trogir kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 15 yaş kızlar kategorisinde birinci olarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcu, aynı organizasyonun genel kategorisinde ise dördüncü oldu.

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        38. Uluslararası Pula Açık Satranç Turnuvası'ndaki performansıyla 3 Temmuz'da Woman FIDE Master (WFM) ünvanını​​​​​​​ kazanan Kalyoncu, şimdi gözünü dünya olimpiyatlarına çevirdi.

        Özbekistan'ın Semerkant şehrinde 17-27 Eylül'de düzenlenecek 46. FIDE Dünya Satranç Olimpiyatı'na davet edilen Kalyoncu, gözünü zirveye dikti.

        - "İlk defa olimpiyatlara katılıyorum"

        Kalyoncu, AA muhabirine, Gaziantep'i ve Türkiye'yi temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Milli formayı giymenin gurur verici olduğunu belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de en güçlü ilk 5 kadın sporcu arasında yer almak beni mutlu etti. İlk defa olimpiyatlara katılıyorum. Kazanmayı hedefliyorum ve milli takımımıza iyi bir derece elde ettirmek istiyorum. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Turnuvadan önce rakipleri analiz ediyoruz. Buna göre hocamla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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        Kalyoncu, satrancın sabır ve disiplin gerektirdiğini dile getirerek şöyle devam etti:

        "Çok çalışmak gerekiyor ama önce sevmek lazım. Ne zaman kötü bir turnuva geçirsem ya da kötü hissetsem, bu bana deneyim katıyor. Turnuvadaki performansım yüksek olursa normumu da yükseltebiliyorum. Bundan sonra WGM almak​ için basamak basamak ilerliyorum. İnşallah hedeflerimi gerçekleştireceğim. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum."

        - "Kendisinden daha büyük başarılar bekliyoruz"

        Beren Kalyoncu'nun eğitim gördüğü özel okulun genel müdürü Fevzi Gürsel de öğrencilerinin her zaman başarılı ve gayretli olduğunu söyledi.

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        Kalyoncu'nun başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Gürsel, "Bize gurur yaşatmasına alıştık. Çünkü sadece satrançta değil, çeşitli alanlarda da hep tam donanımlı bir şekilde çalışıyor. Kendisinden daha büyük başarılar bekliyoruz. İnşallah yolu ve bahtı açık olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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