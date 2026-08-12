Gaziantep'te aranan 23 firari hükümlü yakalandı

Çalışmalarda, dolandırıcılık suçundan aranan 5, hırsızlık suçundan 4, uyuşturucu suçundan 3, yağma suçundan 2 ve çeşitli suçlardan 9 olmak üzere toplam 23 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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