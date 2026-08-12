Evlilik Okulu'ndaki 951 çift eğitimini tamamladı
Şahinbey Belediyesi'nin Evlilik Okulu Projesi kapsamında 951 çift eğitim programını tamamladı.
Şahinbey Belediyesi'nin Evlilik Okulu Projesi kapsamında 951 çift eğitim programını tamamladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2009'da hayata geçirilen proje, evlilik hazırlığındaki çiftlerin aile hayatına ilişkin bilinçlenmesine katkı sunuyor.
Son eğitim döneminde programa katılan çiftlere, aile, çocuk ve evlilik hayatına ilişkin eğitimler verildi.
Programa Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halis Aydemir de katıldı.
Aydemir, sağlıklı aile yapısında iletişim, anlayış ve sorumluluk paylaşımının önemini belirtti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aile kurumunu güçlendiren çalışmaları önemsediklerini belirterek, projeyi bu anlayışla sürdürdüklerini ifade etti.
Tahmazoğlu, proje kapsamında 951 çiftin eğitim programını tamamladığını kaydetti.
Eğitimlerini tamamlayan çiftlere sertifikaları verildi.
Proje kapsamında çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımaları, aile içi iletişimlerini geliştirmeleri ve evlilikte karşılaşabilecekleri sorunlara hazırlıklı olmaları hedefleniyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.