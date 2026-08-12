Evlilik Okulu'ndaki 951 çift eğitimini tamamladı

Proje kapsamında çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımaları, aile içi iletişimlerini geliştirmeleri ve evlilikte karşılaşabilecekleri sorunlara hazırlıklı olmaları hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aile kurumunu güçlendiren çalışmaları önemsediklerini belirterek, projeyi bu anlayışla sürdürdüklerini ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2009'da hayata geçirilen proje, evlilik hazırlığındaki çiftlerin aile hayatına ilişkin bilinçlenmesine katkı sunuyor.

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