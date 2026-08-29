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        Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı

        Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı

        Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Atatürk Kültür ve Spor Merkezi önünden başlayan yürüyüş, yüzlerce kişinin ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Kamil Ocak Spor Salonu önüne kadar ilerlemesiyle son buldu.

        Yürüyüşe Vali Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Gaziantep Basketbol Başkanı İrfan Karakuzulu, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Yürüyüş sonrası Kamil Ocak Spor Salonu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler, gösteriler ve yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep Basketbol'un tanıtımı yapıldı.

        Programda konuşan Vali Kemal Çeber, Malazgirt'ten bu yana bu toprakları vatan yapan ve bağımsızlık mücadelesi veren herkesi saygıyla anarak, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun, coşkuyla, diğer milli bayramlarımızla beraber onur ve şerefle kutlamaya devam edeceğiz." dedi.

        Şehitkamil Belediye Başkanı ve Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz ise Gaziantep'in sporun ve basketbolun şehri olduğunu ifade ederek, "Gaziantep'in yeri 1. Lig değildir. Ortaya iddia koyuyoruz, biz bu takımı sezon sonunda Süper Lig'e çıkartacağız. Bunun sözünü verdik. Bu sözü tutmak için gece gündüz ekip arkadaşlarımızla, sporcularımızla birlikte canla başla çalışıyoruz. Bu şehrin yeri Süper Lig'dir. Allah izin verirse seneye Süper Lig'de​​​​​​​ olacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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