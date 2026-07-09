Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te 300 dönümlük "gastrobotanik bahçesi" kurulacak

        Gaziantep'te 300 dönümlük "gastrobotanik bahçesi" kurulacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi endemik bitki, şifalı tür ve yöresel lezzetleri aynı çatı altında buluşturmak amacıyla yaklaşık 300 dönümlük park kuracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Gaziantep'te 300 dönümlük "gastrobotanik bahçesi" kurulacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi endemik bitki, şifalı tür ve yöresel lezzetleri aynı çatı altında buluşturmak amacıyla yaklaşık 300 dönümlük park kuracak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki yeşil alan miktarının artırılması için çalışmalar yürüten belediye ekipleri, yerel bitki çeşitliliğinin korunup, bitki koleksiyonlarının özgün şekilde geleceğe aktarılmasıyla bilimsel çalışmalara katkı sunacak "Gaziantep Gastrobotanik Bahçesi"ni kurmak için harekete geçti.

        Yaklaşık 300 bin metrekarelik alan üzerine tasarlanacak mekanda tematik bahçeler, tadım merkezleri, laboratuvarlar, seralar, herbaryum (bitki örneklerinin özel sistemlerle korunduğu bilimsel koleksiyonlar), eğitim salonları, çocuk ekoköyü, botanik kütüphanesi, arkeobotanik müzesi ve sağlıklı yaşam destek üniteleri yer alacak.

        Bahçede ayrıca tropik, subtropik ve karasal iklim seraları, bitkisel şifa atölyesi, etnobotanik müzesi, fitoterapi alanı, botanik sanat atölyesi, üretim serası, teknik birimler, depo alanları ve labirent de yer alacak.

        Projenin eğitim, bilim, gastronomi ve doğa turizmini bir araya getirerek Gaziantep'in uluslararası tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bahçenin hem sosyal hem de bilimsel açıdan önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

        Projenin yapımında üniversitedeki bilim merkezleriyle birlikte çalışacaklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 300 dönümlük alanda her çeşit yerel peyzajın olduğu, her çeşit görmek istediğiniz ağaç ve çiçeklerin olduğu hem yerel hem de evrensel bir alan yer alacak. Afrika'daki bir kaktüs nasıl yetişecek, klima ortamı nasıl sağlanacak, onun yaşam şartları nasıl sağlanacak, bunların hepsinin organize edildiği muhteşem bir gastrobotaniğin çalışmasını yapıyoruz. Bu çalışmaları da kendi mühendislerimiz yerli ve milli bir şekilde büyükşehir olarak hazırladı."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu

        Benzer Haberler

        GAÜN Hastanesi'nde karaciğer tümörü tedavisinde bir ilk
        GAÜN Hastanesi'nde karaciğer tümörü tedavisinde bir ilk
        Gaziantep Büyükşehir'den yeni vizyon proje: Gastrobotanik
        Gaziantep Büyükşehir'den yeni vizyon proje: Gastrobotanik
        GAÜN'de karaciğere yayılan tümör ameliyatsız tedavi edildi
        GAÜN'de karaciğere yayılan tümör ameliyatsız tedavi edildi
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
        Gaziantep'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
        Kesinleşmiş 6 yıl cezayla aranan firari FETÖ üyesi yakalandı
        Kesinleşmiş 6 yıl cezayla aranan firari FETÖ üyesi yakalandı