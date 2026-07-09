Gaziantep'te 300 dönümlük "gastrobotanik bahçesi" kurulacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi endemik bitki, şifalı tür ve yöresel lezzetleri aynı çatı altında buluşturmak amacıyla yaklaşık 300 dönümlük park kuracak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki yeşil alan miktarının artırılması için çalışmalar yürüten belediye ekipleri, yerel bitki çeşitliliğinin korunup, bitki koleksiyonlarının özgün şekilde geleceğe aktarılmasıyla bilimsel çalışmalara katkı sunacak "Gaziantep Gastrobotanik Bahçesi"ni kurmak için harekete geçti.



Yaklaşık 300 bin metrekarelik alan üzerine tasarlanacak mekanda tematik bahçeler, tadım merkezleri, laboratuvarlar, seralar, herbaryum (bitki örneklerinin özel sistemlerle korunduğu bilimsel koleksiyonlar), eğitim salonları, çocuk ekoköyü, botanik kütüphanesi, arkeobotanik müzesi ve sağlıklı yaşam destek üniteleri yer alacak.



Bahçede ayrıca tropik, subtropik ve karasal iklim seraları, bitkisel şifa atölyesi, etnobotanik müzesi, fitoterapi alanı, botanik sanat atölyesi, üretim serası, teknik birimler, depo alanları ve labirent de yer alacak.



Projenin eğitim, bilim, gastronomi ve doğa turizmini bir araya getirerek Gaziantep'in uluslararası tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bahçenin hem sosyal hem de bilimsel açıdan önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.



Projenin yapımında üniversitedeki bilim merkezleriyle birlikte çalışacaklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 300 dönümlük alanda her çeşit yerel peyzajın olduğu, her çeşit görmek istediğiniz ağaç ve çiçeklerin olduğu hem yerel hem de evrensel bir alan yer alacak. Afrika'daki bir kaktüs nasıl yetişecek, klima ortamı nasıl sağlanacak, onun yaşam şartları nasıl sağlanacak, bunların hepsinin organize edildiği muhteşem bir gastrobotaniğin çalışmasını yapıyoruz. Bu çalışmaları da kendi mühendislerimiz yerli ve milli bir şekilde büyükşehir olarak hazırladı."​​​​​​​

