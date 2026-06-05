Gaziantep'te 4 ruhsatsız silah ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyon yaptı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 AK-47 kaleşnikof tüfek, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 457 fişek ile 6 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, polis ekiplerinin belirlenen adreslerde arama yapması, aramalarda silah, fişek ve şarjör ele geçirilmesi yer alıyor.

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