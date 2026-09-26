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        Gaziantep'te 572 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Gaziantep'te 572 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Gaziantep'te 572 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Gaziantep'te 572 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına ilişkin çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda 572 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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