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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te 61 yaşındaki kadının öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te 61 yaşındaki kadının öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 23:13 Güncelleme:
        Gaziantep'te 61 yaşındaki kadının öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçede 17 Haziran 2026'da TOKİ 3. Etap'taki evinde kızı tarafından yaralı bulunan Saniye Yaşar (61), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ö.M. (34) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "ateşli silahla kasten öldürme suçundan" çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan şüphelinin, olayın meydana geldiği apartmanda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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