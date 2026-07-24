Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te 754 motosiklet sürücüsüne 12,3 milyon lira ceza yazıldı

        Gaziantep'te 754 motosiklet sürücüsüne 12,3 milyon lira ceza yazıldı

        Gaziantep'te trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettiği belirlenen 754 motosiklet sürücüsüne 12 milyon 319 bin 981 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Gaziantep'te 754 motosiklet sürücüsüne 12,3 milyon lira ceza yazıldı

        Gaziantep'te trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettiği belirlenen 754 motosiklet sürücüsüne 12 milyon 319 bin 981 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 26 noktada motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullandığı tespit edilen 754 sürücüye toplam 12 milyon 319 bin 981 lira idari para cezası kesildi.

        Kurallara aykırı olduğu belirlenen 325 motosiklet ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı

        Benzer Haberler

        Gaziantep Büyükşehir ve Anadolu Hayat Emeklilik'ten Türkiye'ye model iş bir...
        Gaziantep Büyükşehir ve Anadolu Hayat Emeklilik'ten Türkiye'ye model iş bir...
        Gaziantep'te refüje çarpan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti
        Gaziantep'te refüje çarpan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti
        Gaziantep'te 754 motosiklet sürücüsüne 12 milyon TL ceza 325 motosiklet tra...
        Gaziantep'te 754 motosiklet sürücüsüne 12 milyon TL ceza 325 motosiklet tra...
        Gaziantep'te park halindeki aracın lastikleri bıçaklandı: O anlar kamerada
        Gaziantep'te park halindeki aracın lastikleri bıçaklandı: O anlar kamerada
        Kesinleşmiş 12 yıl cezayla 12 yıldır aranan şahıs yakalandı
        Kesinleşmiş 12 yıl cezayla 12 yıldır aranan şahıs yakalandı
        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti