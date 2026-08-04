Gaziantep'te 8 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda 3 araç ve 3 ikamette yapılan aramada, 8 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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