Gaziantep'te aranan 2 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen "Huzurlu Parklar" uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te düzenlenen "Huzurlu Parklar" uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 16-17 Haziran tarihlerinde "Huzurlu Parklar" uygulaması yapıldı.
Gerçekleştirilen uygulamada 714 araç ve 6 bin 269 şahıs sorgulandı, çevreye rahatsızlık veren 12 kişiye idari para cezası uygulanırken aranan 2 şüpheli de yakalandı.
Aynı zamanda trafik denetimlerinde ise 83 sürücüye 620 bin 727 lira para cezası yazıldı.
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