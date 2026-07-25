Gaziantep'te Bahçelievler Projesi'nin ilk 500 hak sahibi kurayla belirlendi

Gaziantep'te, Bahçelievler Projesi kapsamında ilk 500 hak sahibi için kura çekim töreni düzenlendi.



Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projeye büyük önem verdiklerini söyledi.



Yeşil alanların ve suyun yaşam kalitesini artırdığına dikkati çeken Şahin, herkesin bahçeli evde yaşamasının temel bir hak olduğunu belirtti.



İlk etapta 5 bin konut için kura sürecinin noter huzurunda yürütüldüğünü ifade eden Şahin, "Biz AK Partiyiz, Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinde kayırmacılık asla olmaz. İlk 5 bin ve yedek 5 bin hak sahibi noter huzurunda belirleniyor. Tamamen şeffaf şekilde, canlı ortamda kime çıkacağı belli oluyor. Bu anlayış güven ve huzuru beraberinde getiriyor." dedi.



Kurada hak sahibi olamayan vatandaşların umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini dile getiren Şahin, projenin ikinci ve üçüncü etaplarının da hayata geçirileceğini belirterek, amaçlarının herkesin bahçeli konutlara kavuşması olduğunu söyledi.



Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz da projeyle mahalle kültürünü yeniden canlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.



Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, belediye yöneticileri ve davetliler katıldı.



Konuşmaların ardından 500 asil ve yedek hak sahibi kura ile belirlendi.

