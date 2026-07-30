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        Gaziantep'te Bey Mahallesi Sanat Sokağı açıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yapım ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Bey Mahallesi Sanat Sokağı, törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Gaziantep'te Bey Mahallesi Sanat Sokağı açıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yapım ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Bey Mahallesi Sanat Sokağı, törenle hizmete açıldı.

        Bey Mahallesi'ndeki açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Sanat, kültür ve üretimle özdeşleşen yaşayan bir merkez haline getirilmesi amaçlanan sokakta, el emeği ürünler, sanat eserleri ve özgün tasarımlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu mahallede tarih, medeniyet, insanlık, gastronomi, kültür ve sanat var. Kültür ve sanat konuşuluyorsa her şey yolundadır. Bey Mahallesi, beyler burada yaşamış. Şimdiki beylerimiz de buradalar. İnşallah ecdadımızın bize verdiği bu mirası bugün koruyoruz ve çocuklarımızla geleceğe taşıyoruz." diye konuştu.

        Halk oyunları ekibinin gösterisi ve bando dinletisi sonrası kurdele kesilerek sokağın açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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