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        Gaziantep'te bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2026 - 00:07 Güncelleme:
        Gaziantep'te bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kahvelipınar Mahallesi'nde Suriye uyruklu Muhammed Salih (16) ile henüz isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih, bıçakla ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Salih, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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