Gaziantep'te bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Salih, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahvelipınar Mahallesi'nde Suriye uyruklu Muhammed Salih (16) ile henüz isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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