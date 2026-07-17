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        Gaziantep'te bir hastanın rahminden 2,5 kilogramlık miyom çıkarıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, karın şişliği ve çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran kadının rahminden yaklaşık 2,5 kilogram ağırlığında miyom çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Gaziantep'te bir hastanın rahminden 2,5 kilogramlık miyom çıkarıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, karın şişliği ve çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran kadının rahminden yaklaşık 2,5 kilogram ağırlığında miyom çıkarıldı.

        Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İslahiye Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde tedavi altına alınan hastaya, Op. Dr. Celal Nacar tarafından operasyon gerçekleştirildi.

        Ameliyatta, hastanın rahminde bulunan yaklaşık 2,5 kilogram ağırlığındaki miyom başarılı bir şekilde alındı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Celal Nacar, miyomların rahmin kas tabakasından gelişen iyi huylu tümörler olduğunu ifade etti.

        Miyomların büyüklüğü, sayısı ve yerleşim yerine bağlı olarak bazı hastalarda önemli sağlık sorunlarına neden olabildiğini belirten Nacar, erken tanının tedavi sürecindeki önemine dikkati çekti.

        Erken tanıyla hem tedavi seçeneklerinin arttığını hem de büyük ameliyatların önüne geçilebildiğini vurgulayan Nacar, "Her miyom ameliyat gerektirmez. Ancak cerrahi tedavi gerektiğinde günümüzde uygulanan modern yöntemlerle oldukça başarılı ve güvenli sonuçlar elde edilmektedir." ifadelerini kullandı.

        Ameliyatın başarılı şekilde tamamlandığını aktaran Nacar, adet düzensizliği, aşırı kanama, kasık ağrısı ve karında şişlik gibi şikayetleri bulunan kadınların vakit kaybetmeden kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurması gerektiğini belirtti.

        Kadınların düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini ifade eden Nacar, hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi halinde tedavi başarısının da önemli ölçüde arttığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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