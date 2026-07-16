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        Şehitkamil Belediyespor yüzücüleri Ulusal Gelişim Ligi'nde derece elde etti

        Şehitkamil Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Müsabakaları'nda 2 Türkiye şampiyonluğu elde ederek önemli başarılara imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Şehitkamil Belediyespor yüzücüleri Ulusal Gelişim Ligi'nde derece elde etti

        Şehitkamil Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun düzenlediği 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Müsabakaları’nda 2 Türkiye şampiyonluğu elde ederek önemli başarılara imza attı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, federasyonun 2026 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, Giresun Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi.

        Şehitkamil Belediyesi Spor Kulübü, müsabakalara 38 sporcu ve 2 antrenörle katıldı.

        Kulüp sporcuları, farklı yaş kategorilerinde katıldıkları serbest ve karışık bayrak yarışlarında 2 Türkiye şampiyonluğu, 9 ikincilik, 3 üçüncülük ve 4 dördüncülük elde etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çocukların ve gençlerin sporla büyümesini önemsediklerini belirtti.

        Her branşta güçlü bir altyapı oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Yüzme takımımızın Türkiye genelinde elde ettiği dereceler, planlı çalışmalarımızın ve sporcularımızın büyük emeklerinin sonucudur. Başarıda emeği bulunan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerimizi gönülden kutluyor, gençlerimizin yeni başarılara imza atacağına inanıyorum."

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