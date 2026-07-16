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        Gaziantep'te sağlık alanındaki yeni yatırımlar tanıtıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, engelli, yaşlı ve sağlık hizmetlerine yönelik hayata geçirilecek yeni yatırım ve projeler düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Gaziantep'te sağlık alanındaki yeni yatırımlar tanıtıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, engelli, yaşlı ve sağlık hizmetlerine yönelik hayata geçirilecek yeni yatırım ve projeler düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

        Büyükşehir Belediyesi Salonu'nda gerçekleştirilen "Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Yüzyılı belediyeciliği anlayışıyla sağlık alanındaki hizmetleri kurumlar arası işbirliğiyle sürdürdüklerini söyledi.

        Şahin, şehirlerin büyümesiyle birlikte yalnızlaşmanın arttığını belirterek, sağlıklı şehir hedefi doğrultusunda kamu kurumları ve paydaşlarla koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade etti.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Abdullah Aksoy da Ankara Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde kurulan Az Görme Rehabilitasyon Merkezi'nin hizmet vermeye başladığını bildirdi.

        Aksoy, yapımı süren İleri Yaş Bilim, Sanat, Eğitim ve Bakım Merkezi'nin gelecek yıl hizmete açılmasının planlandığını aktararak, merkezin 80 yataklı, 160 kişilik yatılı ve 300 kişilik gündüz bakım kapasitesiyle toplam 460 kişiye hizmet vereceğini kaydetti.

        İşitme Cihazı Yapım Uygulama ve Odyoloji Merkezi'nin de hayırsever desteğiyle tamamlanacağını ifade eden Aksoy, merkezin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacağını anlattı.

        İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ücretsiz HPV Aşı Destek Programı'nı hayata geçireceklerini belirten Aksoy, gerekli sağlık taramalarının ardından uygun görülen vatandaşlara 3 doz HPV aşısının ücretsiz uygulanacağını bildirdi.

        Aksoy, hasta nakil hizmetlerini güçlendirmek amacıyla donanımlı hasta nakil araçlarını hizmete aldıklarını dile getirerek, UNICEF işbirliğiyle röntgen, ultrason, göz tarama ve işitme testi cihazlarıyla donatılacak Mobil Sağlık Tırı'nın da kırsal mahallelerde ücretsiz sağlık hizmeti sunacağını ifade etti.

        Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren sağlık araçları tanıtıldı.

        Programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin, protokol üyeleri, kurum ve kurum temsilcileri ile ilgililer katıldı.

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