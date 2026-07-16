Güneydoğu Anadolu'nun hububat ihracatı 1,8 milyar doları aştı

ÖMER FARUK SALMAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 2026'nın ilk yarısında gerçekleştirilen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 1 milyar 809 milyon 595 bin dolara ulaştı.





AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgeden ocak-haziran döneminde 176 ülke ve serbest bölgeye 2 milyon 227 bin 770 ton hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edildi. Sektör, ihracatta miktar bazında yüzde 3,5, değer bazında ise yüzde 3,6 büyüme kaydetti.



Dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen ürün, yüzde 23,1 artışla 392 milyon 592 bin dolara ulaşan ayçiçek yağı oldu. Ayçiçek yağını 328 milyon 22 bin dolarla makarna, 190 milyon 951 bin dolarla tatlı, bisküvi ve gofretler izledi.



- En fazla ihracat Irak'a gerçekleştirildi



Ülke bazında en büyük pazar 418 milyon 551 bin dolarlık ihracatla Irak olurken, ABD 202 milyon 485 bin dolarla ikinci, Cibuti ise 177 milyon 665 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.



Ülke grupları incelendiğinde ise Orta Doğu 726 milyon 38 bin dolarla ilk sırada bulunurken, Afrika ülkelerine 651 milyon 224 bin dolar, Amerika ülkelerine ise 261 milyon 810 bin dolarlık ihracat yapıldı.



Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine, bölgesel gelişmelerin küresel ticaret üzerindeki etkilerinin sürdüğünü ancak sektörün yeni pazarlara açılma çalışmalarını kararlılıkla yürüttüğünü söyledi.



Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında özellikle Asya pazarına odaklandıklarını belirten Kadooğlu, orta sınıfı hızla büyüyen ve kaliteli gıdaya talebi artan ülkeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.



Çin'in 1,4 milyarlık nüfusu ve dünyanın en büyük ikinci tarım ithalatçısı konumuyla öncelikli hedef pazarlar arasında yer aldığını vurgulayan Kadooğlu, Türkiye'nin hububat ihracatında Asya ve Okyanusya ülkelerinin payının halen yüzde 5-6 seviyesinde bulunduğunu, bu durumun bölge için önemli bir büyüme potansiyeline işaret ettiğini kaydetti.



Kadooğlu, Çin'de yürütülen ticari açılımın Asya'nın diğer önemli ekonomilerine yönelik pazar derinleşmesiyle desteklenmesi halinde, bölgenin ihracat performansının daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.

