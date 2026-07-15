Gaziantep'te iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 7 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 pompalı tüfek ile 16 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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