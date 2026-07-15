Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 7 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 7 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Gaziantep'te iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 7 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 pompalı tüfek ile 16 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas

        Benzer Haberler

        Tıra arkadan çarpan çöp kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı
        Tıra arkadan çarpan çöp kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı
        Dakika dakika 15 Temmuz: O gece bu müzede yeniden yaşatılıyor 15 Temmuz'un...
        Dakika dakika 15 Temmuz: O gece bu müzede yeniden yaşatılıyor 15 Temmuz'un...
        Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz da spor etkinlikleri düzenledi
        Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz da spor etkinlikleri düzenledi
        Tahmazoğlu'nda 15 Temmuz gecesi yaşananları ölümsüzleştiren İHA'ya teşekkür...
        Tahmazoğlu'nda 15 Temmuz gecesi yaşananları ölümsüzleştiren İHA'ya teşekkür...
        Gaziantep'te iş yeri kurşunlama ve yağma şüphelisi 7 şahıs yakalandı
        Gaziantep'te iş yeri kurşunlama ve yağma şüphelisi 7 şahıs yakalandı
        Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan 15 Temmuz mesajı