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        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Şahinbey ve Araban ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Şahinbey ve Araban ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay İ.H.E'yi, ⁠bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 suç dosyası olan ve 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S'yi yakaladı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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