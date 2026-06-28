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        Gaziantep'te orman yangını kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Gaziantep'te orman yangını kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kırkpınar Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Havadan 1 helikopter, karadan 6 arazöz, 4 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

        Yangında yaklaşık 3 hektarlık kızılçam ormanı zarar görürken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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