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        Güneydoğu Anadolu'dan 67 firma ilk 1000 ihracatçı listesine girdi

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 67 firma, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025" listesinde yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Güneydoğu Anadolu'dan 67 firma ilk 1000 ihracatçı listesine girdi

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 67 firma, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025" listesinde yer aldı.

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, bölgeden Gaziantep'ten 60, Kahramanmaraş'tan 6 ve Mardin'den 1 firma Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasına girdi. Gaziantep, listeye en fazla firma gönderen 3. şehir oldu.

        Küresel ticarette yaşanan durgunluk ve pazar daralmalarına rağmen Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 2025 yılında 12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bölge firmaları, dünya genelinde 200 ülkeye ürün gönderdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, sonuçların bölgenin üretim ve lojistik gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

        Akcan, zorlu küresel koşullara rağmen 67 firmanın listeye girmesinin gurur verici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "2025 yılı dünya genelinde tedarik zincirlerindeki değişimlerin ve küresel pazarlardaki rekabetin en üst düzeye ulaştığı bir dönem oldu. Tüm bu zorlu pazar koşullarına rağmen, bölgemizden 12 milyar dolarlık bir ihracat değerinin üretilmesi ve bu başarıyı taçlandıran 67 firmamızın Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesine girmesi büyük bir gurur vesilesidir. Gaziantep’in Türkiye genelinde listeye en fazla firma gönderen 3. şehir olması ve onu takip eden Kahramanmaraş ve Mardin illerimizdeki bu kararlılık, ülkemizin ekonomik kalkınma hedeflerinin en büyük teminatlarından biridir."

        Listede yer alan firmaları tebrik eden Akcan, GAİB olarak sanayicilerin yeni pazarlara açılması ve ihracat gücünün artırılması için desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

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