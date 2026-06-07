Gaziantep'te devrilen otomobildeki çocuk öldü
Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen otomobildeki 1 yaşındaki çocuk öldü, bir kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen otomobildeki 1 yaşındaki çocuk öldü, bir kişi yaralandı.
Hakan Kömürcü idaresindeki 67 EC 254 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun Sekili Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje devrildi.
Kazada, araçta bulunan 1 yaşındaki Emir Ege Kömürcü ile Dilek Kömürcü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Emir Ege Kömürcü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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