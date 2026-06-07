Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te devrilen otomobildeki çocuk öldü

        Gaziantep'te devrilen otomobildeki çocuk öldü

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen otomobildeki 1 yaşındaki çocuk öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 17:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki çocuk öldü

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen otomobildeki 1 yaşındaki çocuk öldü, bir kişi yaralandı.

        Hakan Kömürcü idaresindeki 67 EC 254 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun Sekili Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje devrildi.


        Kazada, araçta bulunan 1 yaşındaki Emir Ege Kömürcü ile Dilek Kömürcü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Emir Ege Kömürcü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        Otokoç'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        Otokoç'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Trump'tan İran mesajı
        Trump'tan İran mesajı
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarında 7 şahıs tutuklandı
        Uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarında 7 şahıs tutuklandı
        Ters dönen otomobildeki 8 aylık bebek hayatını kaybetti
        Ters dönen otomobildeki 8 aylık bebek hayatını kaybetti
        Şahinbey Ampute şampiyonluğunu ilan etti
        Şahinbey Ampute şampiyonluğunu ilan etti
        Gaziantep'te bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Uzm. Dyt. Demirci, "Güvenli gıda olmadan, sağlıklı beslenmek mümkün değil"
        Uzm. Dyt. Demirci, "Güvenli gıda olmadan, sağlıklı beslenmek mümkün değil"
        GKV'liler Anadolu'yu 'Dansın Renkleriyle' sahneye taşıdı
        GKV'liler Anadolu'yu 'Dansın Renkleriyle' sahneye taşıdı