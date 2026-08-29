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        Gaziantep'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tankerin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Gaziantep'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

        Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde tankerin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

        M.K. (53) idaresindeki 73 ABF 585 plakalı tanker, İslahiye-Nurdağı karayolu Akyokuş mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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