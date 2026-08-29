Gaziantep'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tankerin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Giriş: 29.08.2026 - 17:22 Güncelleme:
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde tankerin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
M.K. (53) idaresindeki 73 ABF 585 plakalı tanker, İslahiye-Nurdağı karayolu Akyokuş mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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