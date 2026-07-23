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        Gaziantep'te "Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi" düzenlendi

        Gaziantep'te, kamu personeline yönelik "Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Gaziantep'te "Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi" düzenlendi

        Gaziantep'te, kamu personeline yönelik "Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi" gerçekleştirildi.

        İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde, Gaziantep Valiliği iş birliğiyle kamu personeline eğitim verildi.

        Eğitimle, kamu kurumlarında dezenformasyona karşı farkındalığın artırılması, kamu personelinin bu alandaki bilgi ve yetkinliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Eğitimde, dijital çağda hızla yayılan bilgi kirliliği ve dezenformasyonun toplumsal etkileri, doğru bilgiye ulaşmanın önemi, yanlış ve manipülatif içeriklerin tespit edilmesi ile dezenformasyonla mücadelede izlenmesi gereken yöntemler ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, dezenformasyonun günümüzün önemli iletişim sorunlarından biri olduğunu ifade etti.

        Kamu personelinin doğru bilgiye dayalı iletişim anlayışını benimsemesi gerektiğini aktaran Çeber, eğitimin kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

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