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        Gaziantep'te evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Gaziantep'te evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Narlıtepe Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Z.Y. (20) Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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