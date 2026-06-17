Gaziantep'te evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.



Narlıtepe Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Z.Y. (20) Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

