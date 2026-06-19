Gaziantep'te eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Cumhuriyet Mahallesi’nde bir evin içerisine giren yılanı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, yılanı güvenli şekilde yakaladı.
Yakalanan yılan, ekipler tarafından yerleşim alanlarından uzak bir bölgede doğaya salındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.